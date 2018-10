A Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Concórdia, DPCAMI, deve investigar um suposto caso de assédio sexual contra adolescente através das redes sociais. Um Boletim de Ocorrência registrado pela mãe da vítima foi feito na Central de Polícia Civil em Concórdia.



Conforme o B.O, a vítima, de 15 anos, estava sendo assediado por um homem que teria entrado no perfil do garoto da rede social e convidado o mesmo para um encontro. Ainda conforme o relato, o suposto agressor teria conhecimento da rotina do adolescente, tendo conhecimento inclusive onde o garoto estava horas antes dos contatos através da internet.



(Com informações do repórter André Krüger)