Acidente aconteceu nas proximidades do trevo de acesso a SC 390.

Uma pessoa ficou presa mecanicamente dentro do veículo após saída de pista, seguida de capotamento em Concórdia. O fato foi registrado na tarde desta quarta-feira, dia 17, na BR 153, próximo o trevo de acesso a SC 390, que vai a Peritiba. O fato envolveu um veículo Gol, placas de Concórdia.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi chamado para atender a ocorrência. No veículo estava um idoso de 83 anos, que ficou preso pelo cinto e não se feriu. Ele se diria para Peritiba quando perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou. Ele foi conduzido para avaliação médica no Hospital São Francisco, em Concórdia.



(Com informações do repórter André Krüger).