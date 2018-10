A passos lentos, mas com muito esforço, a região de Concórdia continua caminhando para se consolidar também como roteiro turístico nacional. É verdade que há um esforço muito grande para fomentar e divulgar a vinda de visitantes para a região e isso não é de agora. O Convention Bureau Águas do Oeste Catarinense vem empunhando essa bandeira há vários anos. Afinal de contas, não somos somente avicultura, suinocultura e lavouras de milho. Temos paisagens, cultura, história, gastronomia e hospitalidade que hoje são oferecidas de graça e que têm um grande potencial de gerar receita. E o mais incrível, ainda não nos demos conta disso por completo.



Claro que existem localidades que estão muito mais avançadas no quesito turismo. Piratuba e Itá são exemplos claros. Concórdia, com o Parque Fritz Plaumann e com potencial de fazer eventos de negócio e Seara com o museu entomológico, também denominado Fritz Plaumann, do mesmo modo também aproveitam apenas uma parte do potencial gigantesco que possuem. Sem falar no lago da Usina Hidrelétrica de Itá, que está aí há mais de 20 anos, é um gigante que ainda está adormecido e pouco utilizado.



Muita gente não se atentou, mas temos pequenas propriedades rurais familiares, com potencial para o turismo rural e com ingredientes que são procurados por pessoas de outras regiões do país, como a tranquilidade, gastronomia, hospitalidade e paisagens com rios, lagos, mata e por aí vai. Para nós, nativos ou radicados, isso não é percebido. Mas para um turista de São Paulo, por exemplo, as pequenas propriedades rurais aqui da região têm atrativos que são muito valorizados. Porém pouco ofertados, divulgados e explorados.



Objetivando mudar esse cenário e fazer a região despertar para esse segmento, foi apresentado na manhã desta quarta-feira, dia 17, um plano estratégico para fazer a região se consolidar no turismo rural em propriedades da agricultura familiar. Em sete municípios da microrregião, inseridos nesse projeto, são 36 propriedades rurais consideradas visitáveis, ou seja, que possuem atrativos para trazer turistas de outras regiões do país. Isso quer dizer que há um potencial silencioso na região, que se for devidamente explorado pode ser um forte indutor de desenvolvimento e renda para a região. Não somente complemento de renda, pode ser atividade principal em muitos casos.



Mas para chegarmos nesse patamar, é preciso dar o primeiro passo ou os próximos passos. Caso contrário, vamos continuar a ver o trem passar. E esse trem não é a Maria Fumaça de Piratuba, que vai muito bem obrigado.