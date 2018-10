A forte chuva e o vento do início da tarde desta quarta-feira, dia 17, causaram vários transtornos em Concórdia. Árvores caíram na pista e sobre fios de energia elétrica em alguns pontos o município. Também houve destelhamento de casas e uma placa de um estabelecimento comercial que fica na Rua Dr. Maruri, foi arrancada. Um galho também atingiu um carro na área central.

Os Bombeiros Voluntários fizeram a retirada de árvores da pista na Rua Marechal Deodoro e no Contorno Norte próximo ao acesso ao Bairro dos Estados. As guarnições também distribuíram lonas para famílias que tiveram as casas destelhadas. Na Rua Anitta Garibaldi o galho de uma árvore atingiu um veículo que estava estacionado.

Estabelecimentos comerciais e casas também ficaram sem luz. Equipes da Celesc trabalham para fazer o conserto. Em Concórdia, 1.570 unidades consumidores ficaram sem energia.