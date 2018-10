Setor de Combate à Dengue alerta que não é permitido manter recipientes ou objetos criadouros do mosquito

Com a proximidade do dia de Finados em 2 de novembro, muitas pessoas já começam a fazer visitas aos cemitérios. A dúvida que surgiu nos últimos dias é se a legislação municipal permite que sejam levados vasos de flores. A chefe do Programa de Combate à Dengue em Concórdia, Mara Sampaio, diz que a recomendação é que se evitem objetos que acumulam água. “A lei ainda não proíbe, mas orientamos a não levar vasos porque não podemos deixar nada que seja possível criadouro de mosquito”, aconselha.

Quem quiser levar vasos de flores ao cemitério não será impedido. No entanto, é preciso que tenha ciência de que na semana seguinte à data de Finados as agentes de saúde farão o monitoramento e é possível que os vasos e outros objetos que possam ser criadouros do mosquito sejam retirados.

A legislação que institui o Programa de Controle à Dengue em Concórdia é a Lei º 4.867 de 27 de maio de 2016. No artigo 5º está descrito que “ficam os responsáveis por cemitérios obrigados a exercer rigorosa fiscalização em suas áreas, determinando a imediata retirada de qualquer vaso ou recipiente que contenham ou retenham água em seu interior, permitindo apenas daqueles que contenham terra ou areia até a borda superior do vaso”.

O que é recomendado levar

Mara Sampaio orienta que sejam levados ramalhetes de flores naturais, que serão removidos após murchar. As flores plantadas diretamente na terra não representam riscos, já as floreiras com areia e flor artificial não podem ser mantidas nos cemitérios.

Monitoramento

Em janeiro deste ano foram encontrados 22 focos do mosquito da dengue no Cemitério Municipal de Concórdia. Uma força-tarefa de fiscalização foi realizada, o que também gerou bastante polêmica entre a população.

O período crítico para a proliferação do mosquito da dengue vai de outubro a abril. Atualmente, o monitoramento no cemitério é feito a cada 15 dias. “Calor e água parada são o que mais favorece a proliferação do mosquito”, destaca Mara.

Neste ano foram registrados 79 focos do mosquito transmissor da dengue em Concórdia e não há nenhum caso de pessoas com a doença. O último foco foi encontrado no fim de setembro