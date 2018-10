Quatro pessoas são detidas com drogas próximo ao trevo que dá acesso a Arabutã

Após um trabalho de investigação da Agência de Inteligência da PM, um veículo foi abordado na noite de terça-feira, dia 16, na SC-154 próximo ao trevo de acesso a Arabutã. Quatro pessoas estavam no carro e as guarnições encontraram uma balança de precisão, celulares e uma mochila com mais de 40 papelotes de maconha. Quase 230 gramas da droga foram apreendidas, além de 9,1 gramas de cocaína.

Todos foram levados à Delegacia de Concórdia para prestar esclarecimentos e podem responder por tráfico de drogas. Um dos ocupantes do carro era menor e ele assumiu a propriedade dos entorpecentes.

O trabalho teve apoio do PPT, Canil e Polícia Rodoviária Estadual. O veículo utilizado pelos suspeitos e a droga foram apreendidos.