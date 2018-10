Evento será realizado no período de 19 a 21 de outubro, em Curitiba.

Seis atletas de Concórdia no Campeonato Sul Brasileiro de Natação

Seis atletas da Associação de Pais e Amigos da Natação de Concórdia, Apan, estarão competindo no Campeonato Sul Brasileiro de Natação. A competição será disputada na cidade de Curitiba, no Paraná, no período de 19 a 21 de outubro.



De Concórdia estarão Vitória Simioni, Helen Bernardi, Ryan da Silva, Vinícius Fontana, Pedro Verrel e Petro Mathei.