A rodovia que liga os municípios de Capinzal a Piratuba está bastante precária com buracos, ondulações e sinalização ruim ao longo de todo o trecho. Melhorias urgentes precisam ser feitas no local, por isso o deputado Neodi Saretta fez mais um pedido ao Secretário de Estado da Infraestrutura, para que seja feita uma reforma da pavimentação e itens de sinalização em todo o trecho entre os dois municípios. Além dos buracos, a rodovia apresenta desníveis e rachaduras, ficando ainda mais perigoso transitar.



Saretta relata que já fez diversas solicitações para que a rodovia seja revitalizada, porém pouca coisa foi feita. “Esperamos que a manutenção seja feita o mais rápido possível, para evitar ainda mais transtornos aos motoristas que transitam pelo local. Encaminhamos diversas indicações ao Estado pedindo melhorias no trecho, no entanto, pouco ou, quase nada foi feito”, enfatiza o deputado. Ainda de acordo com Saretta, motoristas relatam que os buracos têm provocado incidentes como pneus cortados e furados, podendo ocasionar acidentes graves.



A rodovia é uma importante ligação entre os municípios e possui intenso fluxo de veículos pequenos e de grande de porte, já que na região estão instaladas muitas agroindústrias e também é corredor turístico, por isso é fundamental que os reparos sejam feitos o quanto antes.

(Fonte: Susana Rigo/Ascom/Deputado Saretta)