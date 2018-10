A cidade de Concórdia será sede de dois campeonatos de judô no fim de semana. Dias 19 e 20 acontece o Troféu Menores Santa Catarina e a Copa Concórdia de Judô 2018. A competição será realizada no Centro de Eventos Concórdia e vai reunir mais de 550 atletas de 37 clubes do estado. As lutas serão nas categorias que vão de cinco a 18 anos.



A promoção do evento é da Associação Cultural Esportiva de Judô Concórdia e Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, em parceria com a Federação Catarinense de Judô.