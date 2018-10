A BRF lançou uma nota sobre o caso envolvendo o empresário Abílio Diniz e mais 42 investigados na Operação Trapaça. Em nota, a empresa afirma que é de interesse da empresa que os fatos relacionados às investigações sejam esclarecidos e que a empresa tem como princípio tolerância zero com qualquer tipo de conduta indevida.

Segundo a empresa, todos os funcionários envolvidos serão afastados até o esclarecimento dos fatos. A BRF também diz colaborar com as investigações através de conversas amplas e transparentes com as autoridades.

Confira a nota na íntegra:

“É de interesse máximo da administração da BRF que os fatos relacionados às investigações das autoridades sejam esclarecidos em toda a sua profundidade e extensão, uma vez que a empresa tem como princípio tolerância zero com qualquer tipo de conduta indevida.

Neste sentido, a companhia decidiu afastar preventivamente todos os funcionários citados no relatório do inquérito da Polícia Federal até o esclarecimento dos fatos.

A BRF vem mantendo conversas de forma ampla e transparente com as autoridades encarregadas das investigações, com o objetivo de colaborar com o esclarecimento dos fatos. Ao mesmo tempo, prosseguirá as avaliações internas lideradas pelo Comitê Independente de Investigação, ligado ao Comitê de Auditoria Estatutário, que tem mandato para elucidar todos os fatos que foram ou venham a ser levantados.

A Companhia entende que este processo de cooperação constante com as autoridades fortalece e consolida as mudanças e aprimoramentos que a empresa implementou em seus processos e regramentos internos, com o objetivo de garantir os mais elevados padrões de segurança, integridade e qualidade.”

(Fonte: Michel Teixeira)