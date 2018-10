Após conquistar o vice-campeonato catarinense de clubes no último final de semana, a equipe de handebol feminino da Associação Universitária UnC Concórdia (AAU), já prepara suas malas para mais uma viagem, desta vez, visando dois compromissos pela Liga Nacional.

Na quinta (18) as comandadas do técnico Alexandre Schneider enfrentam às 20h, a equipe da FAG/Cascavel. E às 16h do sábado (20) é a vez de encarar a PM Maringá/Unimed/Unicesumar, equipe essa que conta com a experiente armadora, Isabella Ansolin, que até 2016 defendeu as cores da camisa concordiense.

Sobre esse momento de disputas, o técnico Alexandre, confessou:

“Primeiramente dizer que não é fácil a gente a cada semana, desligar uma chave e ligar outra. É Universitários, é Jogos Abertos, é Estadual, volta e já é Liga novamente”.

O técnico concordiense também enfatizou que os próximos compromissos serão bem difíceis, independente da condição que hoje as duas equipes se encontram na Liga.



A equipe de Cascavel já jogou três partidas fora de casa e foi derrotada em todas, mas ainda possui condições de se classificar para a próxima fase caso venha a ganhar as partidas que disputará em casa.

O elenco de Maringá também é muito competitivo. Venceu a equipe cascavelense por apenas um gol de vantagem. E fora de casa foi derrotada pelas paulistas da Unip e pelo Pinheiros por placares competitivos.

“Esperamos jogos muito difíceis nesta quinta-feira e no sábado. São equipes muito aguerridas. Mas é importante estarmos consciente daquilo que fizemos de errado no estadual, melhorar nossas ações, para que a gente possa voltar vitorioso e praticamente tirar Cascavel da briga por uma das vagas. Agora, se voltarmos de lá com resultados ruins, teremos um compromisso muito grande na semana que vem, jogando em casa com as duas equipes que teoricamente são as mais difíceis, mais fortes, que são as duas equipes de São Paulo, e com a obrigação de fazer resultados positivos para buscar a classificação para a próxima fase” - comenta Schneider.

Sobre a parte física do elenco concordiense, Schneider avalia que todas se comportaram bem, apesar de terem feito quatro jogos em menos de dois dias.



Somente a armadora, Tauani Schneider, sofreu uma entorse no tornozelo e já vem fazendo tratamento desde o domingo.

“Nos preocupa a situação da Tauani, principalmente porque ela é uma jogadora importantíssima nas situações defensivas, mas também uma parte importante tática em termos de ataque. Mas estamos tratando e vamos aguardar. Se não der para jogar este primeiro jogo, esperamos que ela esteja pronta para o jogo contra Maringá. Mas o grupo é forte e vai ter que suprir a carência de uma ou outra jogadora caso seja necessário” – concluiu Schneider.

Após estes dois compromissos fora de casa, a AAU – UnC Concórdia receberá três partidas em seus domínios que encerrarão a primeira fase da competição:

25 de outubro – 19:30h – UNIP/São Bernardo do Campo (SP)

27 de outubro – 16:00h – Pinheiros/SP

01 de novembro – 19:30 – Jofre Fraga/Vila Velha (ES)

(Fonte: Marcos Terras/AAU).