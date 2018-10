Vai Começar a Copa LCF 2018. A terceira edição da Copa inicia neste sábado. Cinco equipes participam da competição neste que serve para prorrogar o calendário das equipes e ainda vale vaga para a Supercopa 2019.



A competição inicia neste sábado com a equipe da AGN Capinzal recebendo a equipe do AC Coração do Contestado em Capinzal ás 20h15. Já em Piratuba, a equipe do Piratuba Futsal recebe a equipe do Fraiburgo Futsal ás 20h15 no Ginásio Professor Sergio Alfredo. A equipe do Lages Futsal folga na primeira rodada.



A competição tem data para término no dia 01/12. As cinco equipes jogam entre si em turno único classificando os quatro melhores para as semifinais, onde os dois melhores disputam o título da competição.



(Fonte: Assessoria de Imprensa LCF)