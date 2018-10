O suspeito de roubo em série em Concórdia teve a prisão em flagrante convertida para preveniva pela Justiça de Concórdia, na tarde da segunda-feira, dia 15. Com isso, ele permanecerá detido no Presídio Regional de Concórdia a disposição da Justiça. L.N, de 35 anos, foi detido na manhã de segunda-feira após roubar a bolsa de uma idosa na 29 de Julho, proximidades do Cemitério Municipal. Ele também é apontado como responsável pelo roubo de R$ 1,2 mil de um casal, que estava dentro do veículo, na Alberto Nüchele. Ao todo, o suspeito tem 15 passagens pela polícia.

(Com informações do repórter André Krüger)