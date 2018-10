Desastre aéreo aconteceu no dia 15 do mês passado e liberação do corpo dependia de exame de DNA.

Foi sepultado na tarde do último dominog, dia 14, o corpo do piloto Ailton dos Santos Filho, que morreu na queda do avião no interior de Ipumirim no dia 15 do mês passado. O corpo foi liberado do Instituto Médico Legal na tarde do último sábado, dia 13 e o sepultamento se deu na tarde do domingo, dia 14, no Cemitério do Itacorubi, em Florianópolis.



Conforme informações já divulgadas pela Rádio Aliança, o corpo de Ailton dos Santos Filho ficou no IML para confirmação de exames de DNA, já que o avião explodiu e ele ficou carbonizado.



O acidente se deu no fim da manhã do dia 15 de setembro na comunidade de Serra Alta, interior de Ipumirim. Conforme informações, ele pilotava um avião bimotor turbohélice, de uma empresa de Chapecó, que estava alugado para uma empresa de táxi aéreo de Xanxerê. Ele retornava de Florianópolis, quando houve o choque contra um morro de mata fechada. O avião explodiu na queda, matando instantâneamente, o piloto, que estava sozinho no aparelho. Chovia e havia nevoeiro no momento do acidente.



Desde o acidente, o Cenipa iniciou o trabalho de investigação para apurar as causas do desastre. O trabalho de investigação deve levar de oito meses a um ano.