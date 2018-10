A idosa Marli Araldi surpreendeu os Bombeiros Voluntários de Concórdia no início desta semana. Ele foi até a Corporação para fazer uma doação em dinheiro, em forma de reconhecimento ao trabalho dos bombeiros. O valor, não divulgado a pedido dela, foi arrecadado recentemente durante uma festa de aniversário. Ao invés de presentes, dona Marli solicitou que os participantes da festa, levassem dinheiro.

Todo o valor arrecadado foi repassado aos Bombeiros. Com o dinheiro ela também entregou uma carta de agradecimento aos voluntários, pelos serviços prestados em 2015, ao marido, que tinha problemas de saúde. “A gente não esperava, fomos surpreendidos. Fazemos o nosso trabalho no dia-a-dia e com certeza ficamos muito felizes com a atitude da dona Marli”, conta o comandante dos Bombeiros Voluntários de Concórdia, Juliano Camillo.

Ele registra que toda doação é importante e adianta que o dinheiro será investido na compra de novos equipamentos. “As doações nos auxiliam muito. Todo valor que entra é utilizado para manutenção de equipamentos, despesas, cursos de aperfeiçoamento para os bombeiros e compra de materiais necessários. O valor repassado pela dona Marli terá esta finalidade, vamos fazer a aquisição de equipamentos”, adianta Camillo.