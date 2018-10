O processo seletivo conta com 101 vagas para professores de Educação Infantil, Fundamental e Especial. A carga horária de trabalho varia de 20h a 40h semanais e os salários partem de R$ 1.289,00 a R$ 3.035,04. As inscrições estão e podem ser feitas até o dia 23 de outubro através do site www.concordia.sc.gov.br. A taxa é R$ 60,00.

Os inscritos farão uma prova, prevista para o dia 11 de novembro. O local deve ser informado em breve no site da Prefeitura. Também haverá avaliação de títulos. Para saber mais informações sobre esta oportunidade na área da Educação acesse o edital de abertura completo, disponível em nosso site.

Os professores habilitados poderão se inscrever para atuar nas seguintes disciplinas: Arte (4); Ciências (3); Matemática (3); Laboratório Pedagógico II - Matemática (1); Geografia (3); História (1); Língua Italiana (1); Língua Espanhola (1); Língua Inglesa (1); Língua Portuguesa (3); Laboratório Pedagógico II - Língua Portuguesa (3); Literatura Dramatizada (15); Ensino Religioso (1); Educação Física (12); Educação Infantil -Pré-Escolar e CMEIs (20); Anos Iniciais do Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano (10); Laboratório Pedagógico I nas Escolas Integrais (1); Educação Especial - Professor Auxiliar (15); Educação Especial - Intérprete de Libras (1); Educação Especial- Professor de Braille (1) e Laboratório de Informática (1).