Jogos acontecem no sábado, dia 20 e domingo, dia 21

Quatro jogos programados para o final de semana pelo Campeonato de futebol Sete Masculino.

Duas partidas acontecem na tarde do sábado, dia 20, com início as 16h30.

Em Canhada Funda – Canhada Funda A x Barra do Pinhal

Em Linha Céu Azul - Céu Azul x Ipiranga

No domingo dia 21 duas partidas com início as 16h30

Em Lageado dos Pintos – Guajuvira x Alvorada

Em Linha Pruciano – Pruciano x Linha Gaúcha