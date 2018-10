Jogos da Série B e C

Final de semana com jogos ida da Série B e C do Campeonato Interiorano de Futebol de Campo.

Pela Série B uma partida agendada para este sábado, dia 20, as 15h30 Jogam Linha São Paulo x Engenho Velho.

Pela Série C, também no sábado, às 15h, Vila Jacob Biesus x Pinhal, no mesmo horário Tiradentes x Guarani B.