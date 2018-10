A chuva dos últimos dias já está acendendo um sinal de alerta para os produtores de grãos. A preocupação é com o atraso no plantio das lavouras de milho e de soja. O gerente de Cereais da Copérdia, Flávio Zenaro, diz que ainda resta muito milho a ser plantado. “Acreditamos que foi plantado na região entre 30% e 40% do milho. A soja que estaria em uma fase mais intensa nos meses de outubro e novembro também já está atrasada”, afirma.

Flávio Zenaro explica que o atraso no plantio representa um risco maior para a colheita. O que deverá ocorrer nos próximos dias é uma concentração de plantio e o reflexo será a floração das plantas e o enchimento de grãos na mesma época. “Se tivermos a infelicidade de ocorrer estiagem, vai atingir grande volume da produção”, destaca. O risco de perdas é menor quando as lavouras apresentam estágios de desenvolvimento diferenciados.

Estimativas

Na semana passada a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou o primeiro levantamento da safra 2018/19, que indica volume entre 233 e 238 milhões de toneladas. O número previsto é muito próximo ao do recorde histórico alcançado na safra 2016/2017, de 238,8 milhões de toneladas. O aumento da área plantada e o crescimento nas vendas de fertilizantes reforçam essa previsão.