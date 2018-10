Prefeitura de Irani busca alternativas para falta de espaço no Cemitério

O Governo Municipal de Irani já realizou uma audiência Pública para discutir melhorias no cemitério municipal. Problemas como sepultamentos sem identificações e a construção do Ossuário Municipal estão sendo discutidos.

Um dos problemas é a impossibilidade de aquisição ou construção de jazigos/túmulos no Cemitério Municipal visando sepultamentos futuros. “O terreno tem capacidade limitada e deve-se levar em conta a necessidade contínua de sepultamentos”, destaca o prefeito Sivio Lemos das Neves.

Outro ponto que está preocupando as autoridades é a falta de identificação dos túmulos. “É obrigatória, mesmo que de forma simples, a identificação de cada túmulo com nome, data de nascimento e data de óbito”, disse o vice-prefeito Marcelo Pegoraro.

As autoridades seguem buscando soluções e uma das alternativas é a construção do Ossuário que seria uma forma de possibilitar a organização do Cemitério Municipal e a garantia de sepultamentos futuros, considerando a limitação de espaço disponível.