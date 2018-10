Encontros começam nesta semana e envio das propostas acontece no mês de novembro.

O Sindicato dos Servidores Municipais de Concórdia inicia nesta semana as assembleias para definição de pré-pauta para a negociação salarial dos servidores para o ano de 2019. Os encontros serão realizados hoje em Irani, dia 17 em Lindóia do Sul, dia 18 em Alto Bela Vista e Ipumirim e no dia 23, em Concórdia.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança nesta terça-feira, dia 16, o presidente do SSCMR, Tayson Baseggio, destaca que o objetivo é, através das sugestões levantadas com servidores de cada município, tentar acrescentar as mesmas na Lei Orçamentária de cada Prefeitura, que neste período começam a ser definidas. "A questão de valores, ainda não tem. A gente vem tratando das clausulas sociais", afirma o dirigente sindical.



Sobre os valores a serem reivindicados, Baseggio afirma que dentro da própria região, isso varia de município para município, levando-se em conta a arrecadação de cada Prefeitura e as fórmulas aplicadas para definir o reajuste, podendo ser o INPC ou o IGPM.



Conforme Tayson, depois da definição dessas pré-pautas, os próximos passos serão de levar essas informações para o Congresso dos Sindicatos, que acontecerá nos dias oito e nove de novembro, em Concórdia, para a discussão dessas reivindicações. Ainda no penúltimo mês do ano, a intenção é enviar para algumas prefeituras, cuja data-base é fevereiro, as propostas da categoria.