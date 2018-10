O Festival da Canção será realizado entre os dias 26 e 27 deste mês no Centro Comunitário, com entrada gratuita para o público. As inscrições para intérpretes não têm custo e podem ser feitas até o dia 20, através do site da Prefeitura de Xavantina, o www.xavantina.sc.gov.br.

O Festival vai contar com as categorias infanto-juvenil, adulto popular e adulto sertanejo. Serão distribuídos R$ 16,8 mil em premiação para os primeiros colocados. “O evento é aberto para cantores do município e de fora também. Já estamos realizando as inscrições e o número de participantes deve ser maior do que no ano passado”, comenta a secretária de Educação Cultura e Esportes de Xavantina, Silvania Canesso.

Na sexta-feira, dia 26, os inscritos fazem o ensaio com a banda pela manhã. À noite, a partir das 19h acontecem as apresentações eliminatórias. As finais serão realizadas no sábado, também, a partir das 19h.