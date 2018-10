Familiares de Jorge Wendel Gonçalves Silva, 23 anos, morto em decorrência de espancamento na área central de Concórdia durante o fim de semana, estiveram em Concórdia na manhã desta terça-feira, dia 16, para cuidar dos trâmites da liberação do corpo do jovem, que teve morte cerebral confirmada na segunda-feira, dia 15 e parte dos órgãos extraídos durante a madrugada. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil.



A mãe da vítima, Valdiana Gonçalves de Alcântara, que reside em Fortaleza, no Ceará, estava na Central de Polícia Civil na manhã desta terça-feira, dia 16. Em entrevista a reportagem da Rádio Aliança, ela pede providências. "Eu vim aqui para pedir justiça. Que não falhem e não deixem isso impune. Foi um crime bárbaro que fizeram com o meu filho", afirma.



Conforme relatos da mãe, Jorge Wendel estava em Concórdia há um ano e residia com outros familiares no Loteamento Frei Lency. Antes de vir para Concórdia, ele estava no Rio de Janeiro, onde teria tentado procurar oportunidades depois de sair do Nordeste. Conforme Valdiana, "meu filho era um jovem de 23 anos. Tinha sonhos. Fazia sete anos que eu não o via. Tinha planos para ver meu filho vivo, não morto como vi hoje. Não é justo!".



Apesar da dor e revolta, Valdiana diz acreditar que a Justiça será feita. "Ninguém vai fazer Justiça com as próprias mãos. Quero a Justiça dos homens, da polícia, da Lei e de Deus, só isso!". finaliza.

Sobre a decisão de doar os órgãos, a família afirma que essa seria a vontade de Jorge Wendel. "Com isso, estaremos salvando outras vidas", diz Valdiana.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, Jorge Wendel se envolveu em uma briga na Osvaldo Zandavalli, na área central de Concórdia, na madrugada do último domingo, dia 14. Ele foi espancado por um grupo de jovens e foi atendido já inconsciente pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e levado para o Hospital São Francisco, onde ficou internado na UTI até ter a morte cerebral confirmada. A Polícia Civil investiga os motivos da desavença, que originaram a confusão.



O corpo do rapaz será levado e sepultado na cidade de Fortaleza, Capital do Ceará.

(Com informações do repórter André Krüger).