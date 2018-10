Atenção pais ou responsáveis por estudantes que frequentam a rede estadual de ensino! Nesta terça-feira, 16 de outubro, inicia o período de rematrículas que segue até a próxima sexta-feira, dia 19. A supervisora de Gestão Escolar da ADR de Concórdia, Vera Lúcia Gonçalves, explica quem agora é o momento para quem já é estudante da rede assegurar a vaga para o ano que vem.

A rematrícula pode ser feita na escola ou via internet, por meio do site rematricula.sed.sc.gov.br. Neste site há todas as informações sobre a documentação necessária e os próprios alunos já levaram para casa um manual com essas orientações.

Depois que encerrar a fase de rematrículas, será elaborado o quadro de vagas e aberto o período de matrículas para quem ainda não é aluno da rede estadual. A primeira chamada para novos estudantes do Estado em 2019 será no período de 19 a 23 de novembro e a segunda fase de 4 a 7 de fevereiro de 2019.

O calendário letivo para o ano qe vem já está definido na rede estadual. O início das aulas está agendado para 11 de fevereiro e o término para 16 de dezembro. O período de recesso para os alunos será entre 15 e 28 de julho. A rede municipal de ensino irá publicar as datas de rematrículas e matrículas nesta quarta-feira, 17 de outubro.