Campeonato Catarinense aconteceu no fim de semana, em Lindóia do Sul.

Os caratecas lindoienses, alunos da oficina de karatê da Diretoria de Cultura, participaram no fim de semana de mais uma competição. A 11ª Copa de Karatê, promovida pela Federação Catarinense, foi realizada em Itá no sábado (13). Lindóia do Sul voltou com uma medalha de ouro e duas de prata.



O carateca Levi da Cruz levou ouro no kata e prata no kumite, e Joaquim Sitta conquistou prata no kata.

Recentemente os caratecas locais participaram de uma competição regional e conquistaram sete medalhas.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli/Ascom/Lindóia do Sul)