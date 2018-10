A influência da qualidade do piso e seus efeitos sobre o sistema de locomoção dos suínos é o tema de um seminário técnico que acontece no dia 5 de dezembro na Embrapa Suínos e Aves em Concórdia-SC. Durante o evento, que tem como público-alvo profissionais do setor, também serão propostas ações para reduzir as perdas na produção de suínos no que se refere ao sistema de locomoção dos animais.





A programação do seminário terá as palestras de Luiz Roberto Prudêncio Junior (UFSC), Ton Kramer (Zinpro do Brasil) e do engenheiro da Embrapa Suínos e Aves Jefferson Jacob, além de participação de Vanderson Nogueira (Frísia Cooperativa Agroindustrial), Egídio Loregian (Cooperativa Regional Sananduva de Carnes e Derivados), Thiago Freitas (BRF) e Fabricio Murilo Beker (Pamplona Alimentos) em um painel que discutirá o piso e o sistema de locomoção dos suínos.





As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. O formulário para confirmação de presença está disponível no site embrapa.br/suinos-e-aves/piso. O seminário também será transmitido ao vivo pela internet, pelo serviço ConferênciaWeb, no endereço conferenciaweb.rnp.br/webconf/qualidade-do-piso-e-bem-estar-dos-suinos. O evento tem a promoção da Embrapa Suínos e Aves e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.





• Programação:

• 8h às 8h30: Inscrições e recepção

• 8h30 às 8h40: Abertura - Charli Ludtke (Mapa) e Janice Zanella (Embrapa Suínos e Aves)

• 8h40 às 9h30: Requisitos normativos e dosagem de concretos para ambientes agressivos - Luiz Roberto Prudêncio Junior (UFSC)

• 9h30 às 10h10: Impacto das condições do piso no desenvolvimento de lesões de casco dos suínos - Ton Kramer (Zinpro do Brasil)

• 10h10 às 10h30: Perguntas

• 10h30 às 10h50: Intervalo

• 10h50 às 12h30: Gestão na preparação de novas matrizes. Como transformar a produtividade de sua granja? - Thomas Bierhals (a confirmar)

• 12h30 às 13h30: Intervalo para o almoço

• 13h30 às 14h: O concreto nas construções para suínos - Jefferson de Santana Jacob (Embrapa Suínos e Aves)

• 14h às 16h: Painel - piso e sistema de locomoção dos suínos - Vanderson Nogueira (Frísia Cooperativa Agroindustrial), Egídio Loregian (Cooperativa Regional Sananduva de Carnes e Derivados), Thiago Freitas (BRF), Fabricio Murilo Beker (Pamplona Alimentos)

• 16h às 16h30: Perguntas

• 16h30 às 17h: Encaminhamentos e encerramento

(Fonte: Lucas Scherer Cardoso/Ascom/Embrapa).