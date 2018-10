Considerado um dos melhores e maiores eventos deste segmento em Santa Catarina, o Festival Concórdia em Dança será realizado no próximo fim de semana, e contará com 426 participantes. Um verdadeiro espetáculo, que oferece além da dança, cultura e arte. A nona edição do evento, que começa na sexta-feira, 19 de outubro, e vai até o domingo, 21, na Rua Coberta, é promovido pela Prefeitura de Concórdia por meio da Fundação Municipal da Cultura. Ao todo, são R$ 10 mil em premiações.

O tradicional evento irá reunir 24 grupos e companhias que representam 16 municípios da região sul do país. Nesta edição de 2018, o Festival conta com a novidade do Palco 360º. Uma nova maneira do público apreciar as apresentações e uma oportunidade de os artistas inovarem nas coreografias e na composição estética, espacial, movimentações, formações e posicionamentos. Além do palco, uma estrutura de telões será montada com recurso de vídeo, para auxiliar a comissão julgadora na visualização das apresentações.

Durante o Festival haverá Food Trucks, comércio de artigos de dança e oficinas gratuitas no ginásio da Escola de Educação Básica Deodoro. Toda a programação do Concórdia em Dança será aberta ao público de forma gratuita. Na sexta-feira, 19, as primeiras categorias serão apresentadas a partir das 18h.

Os gêneros que farão parte do Festival são: Ballet Clássico, Ballet Clássico de Repertório, Dança Contemporânea, Dança de Salão, Jazz, Danças Urbanas, Danças Populares e Estilo Livre. Neste ano, o festival irá premiar o Grupo destaque do festival com troféu e premiação de R$ 5 mil, Melhor trabalho Coreográfico também com troféu e premiação de R$ 2,5 mil e Bailarino e Bailarina destaques com troféu e premiação de R$ 1,5 mil, cada um.

Confira a programação:

SEXTA-FEIRA - 19/10/2018 - 18H

BALLET CLÁSSICO, BALLET CLÁSSICO DE REPERTÓRIO E DANÇAS POPULARES

SÁBADO - 20/10/2018 - 19H

JAZZ E DANÇAS URBANAS

DOMINGO - 21/10/2018 - 14H30

MOSTRA LOCAL, ESTILO LIVRE, DANÇA DE SALÃO E DANÇA CONTEMPORÂNEA

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)