Um veículo Fusca, que estava estacionado defronte a SER Sadia, foi levado durante o fim de semana em Concórdia. O fato foi registrado no último sábado, dia 13. Um Boletim de Ocorrência foi confeccionado para registrar o ocorrido.



conforme a proprietária do veículo, Marciane Galvão, o furto ocorreu no período entre o sábado e domingo. Ela teria deixado o carro no local na manhã do sábado e quando foi buscá-lo, já no domingo, não encontrou mais o veículo.



O fusca tem placas MAT 6829, de Concórdia. É de cor verde e tem adesivos da Chapecoense no capô e na porta do motorista.



(Com informações do repórter André Krüger).