O homem detido por roubo a uma idosa na manhã desta segunda-feira, dia 15, é o mesmo que havia cometido esse mesmo crime contra um casal, na última semana. O suspeito, de iniciais L.N, de 35 anos, foi reconhecido pelas vítimas e tem uma ficha criminal de mais de 15 passagens pela polícia.



Na última quinta-feira, dia 11, L.N roubou R$ 1,2 mil de um casal que estava dentro de um carro estacionado na rua Alberto Nüchele, no centro da cidade. Ele aproveitou da janela da porta do carona aberta, empurrou a mulher e levou a carteira com o dinheiro.



Na manhã desta segunda-feira, dia 15, ele roubou a bolsa de uma idosa e foi capturado ao despencar do telhado de um restaurante nas proximidades da SER Sadia.



L.N foi encaminhado para o Presídio Regional de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).