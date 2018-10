O Ministério Público Eleitoral está requisitando investigação por parte da Polícia Civil para apuração de um possível crime de violação do voto em Concórdia, ocorrido no último dia sete de outubro. O MP também está pedindo a aplicação de um Termo Circunstanciado para o responsável.



A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira, dia 15, pelo Ministério Público. Conforme o órgão, a 90ª Zona Eleitoral da Comarca de Concórdia tomou conhecimento da existência e divulgação de vídeo, que continha imagens do voto de um eleitor em Concórdia. O local do possível ilícito não foi informado.



De acordo com o MP, essa prática implica em violação do sigilo do voto e, consequentemente, o crime previsto no artigo 312 do Código Eleitoral. A pena para esse crime é de até dois anos de detenção.



(Com informações do repórter André Krüger).