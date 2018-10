A SC 150 entre Piratuba e Capinzal é uma verdadeira vergonha. Não há outra palavra de sentido mais brando para definir o trecho de aproximadamente 28 quilômetros da rodovia, que interliga os dois municípios. Andar nesta estrada, em condições normais já exige uma atenção redobrada. De noite e com chuva é um suicídio.



Passei por essa experiência na noite do último sábado, dia 14. Chovia, havia poças de água e buracos, muito buracos já no território do município de Capinzal. Andei numa média de 50 quilômetros por hora e, mesmo assim, caí em três crateras pela rodovia. Nada estragou no meu carro e não tive prejuízo. Porém, vi alguns motoristas já parados ou estacionarem às margens da rodovia para possivelmente verificarem os estragos em seus veículos



Nas condições que eu me deparei, esses fatores são potencializados pela péssima sinalização da via. Mesmo com os veículos na direção contrária baixarem a luz alta e usarem o farol, nenhum motorista enxerga a pista e seus buracos. Com isso, os solavancos se tornam inevitáveis.



Essa rodovia é um importante corredor para Piratuba, que recebe turistas de várias partes do país e para Capinzal, que tem no agronegócio o carro-chefe da economia. Portanto, ela é vital até mesmo para nós aqui da região de Concórdia, para ter mais uma rota alternativa para o litoral e fugir do movimento da BR 282.



Não é de agora o clamor da população desses dois municípios para uma recuperação da SC 150. O assunto já rendeu Audiência Pública, mobilização política, petição pública, abaixo assinado e até agora nada de definitivo.



Diante dessa situação calamitosa, não custa perguntar: Como foi a intervenção da ADR de Joaçaba para tentar resolver essa questão? Não tenho visto, lido ou ouvido falar de uma mobilização nesse sentido dos agentes de desenvolvimento regional da "Capital do Meio Oeste".



Só Deus sabe quando virá uma revitalização dessa rodovia. Enquanto isso, eu recomendo que o motorista não use essa estrada. Para quem for em direção a Capinzal ou em direção a Piratuba, procure rotas alternativas. Faça alguns quilômetros a mais, gaste uns minutos ou horas a mais na estrada, mas não use essa porcaria de estrada. Por favor, faça isso pela sua integridade física e pelo seu bolso.

Não há nada que pague uma dor de cabeça ou transtorno evitados!