Dois voluntários do Corpo de Bombeiros de Concórdia irão participar do Mundial de Trauma, que acontecerá na cidade de Cape Town, na África do Sul, no próximo fim de semana. Estarão representando a corporação de Concórdia e a Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina, Abvesc, os voluntários Maicol Oro e Luiz Carlos Benini.



Eles obtiveram a vaga após participação nesta competição em nível de Santa Catarina e do Brasil.



Além do caráter competitivo, o Campeonato Mundial de Traumas, assim como foram as seletivas estadual e nacional, tem entre os objetivos ajudar reduzir a mortalidade de pessoas envolvidas em acidentes veiculares através do fortalecimento das capacidades de resposta das equipes de resgate.