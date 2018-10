Fato foi percebido na manhã desta segunda-feira, dia 15, em uma construção no Loteamento Lorenzetti.

Um arrombamento de depósito de construção, seguido de furto, deixou um prejuízo de R$ 2 mil para um pedreiro em Concórdia. O fato foi registrado na Central de Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira, dia 15.



Conforme o comunicante, identificado como Vandinor Debettio, o fato ocorreu em uma construção localizada no Loteamento Lorenzetti.



De acordo com ele, ele percebeu que a porta do depósito estava arrombada e do local foram levadas duas máquinas serra manual de madeira, marcas Bosch e Makita; e uma furadeira de impacto industrial, da marca Makita. O prejuízo é de R$ 2 mil.