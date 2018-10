Fato ocorreu no começo da madrugada desta segunda-feira, dia 15.

PM flagra motorista embriagado e passageiros com drogas em Concórdia

A Polícia Militar de Concórdia flagrou um motorista embriagado e passageiros portando entorpecentes. O fato foi registrado no começo da madrugada desta segunda-feira, dia 15, por volta da 1h43, na Getúlio Vargas, no centro de Concórdia.



Conforme a PM, na ocasião foi abordado um veículo GM Vectra, com três pessoas. Como o motorista, aparentava estar embriagado, foi feito um teste do bafômetro, que confirmou o delito de condução de veículo sob efeito de bebida alcoolica.



Com outros dois passageiros, em busca pessoal, foram encontrados uma pequena quantidade de cocaína e dois comprimidos de ecsatsy. Ainda no porta-luvas do carro foi encontrada uma pequena quantidade de maconha.

Diante dos fatos, a PM fez um Termo Circunstanciado pelo posse do entorpecente e um processo administrativo contra o motorista embriagado.