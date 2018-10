O Hospital São Francisco de Concórdia e a rede São Camilo estão programando a 18ª edição da Jornada da Pastoral da Saúde. O evento será realizado nesta quinta-feira, 18 de outubro, no Pavilhão Cinquentenário de Concórdia, durante o dia todo. O tema central deste ano é “Superação da violência por meio da cultura da paz”, em alusão à Campanha da Fraternidade.

A coordenadora da Jornada, Irmã Alice Gaio, destaca que a Jornada da Pastoral da Saúde é aberta para toda a comunidade. A programação vai iniciar às 7h, com a entrega dos materiais. O bispo da Diocese de Joaçaba, Dom Mário Marquez, fará um momento espiritual especial na abertura das atividades. Serão realizados dois momentos de debates sobre o tema “Superação da violência por meio da cultura da paz” pela manhã, e mais um à tarde.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas com a Irmã Alice, no Hospital São Francisco, até o dia 17 de outubro. O horário de atendimento é das 8h às 11h e das 14h às 17h. As inscrições também podem ser feitas pelo telefone 3441 4502 ou pelo e-mail hospital @ hospitalsaofrancisco. com.