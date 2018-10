Na última sexta-feira, a equipe do Seara Futsal foi até Concórdia para enfrentar a Acoff pela última rodada do turno do Estadual LCF Feminino. A equipe da casa saiu derrotada pelo placar de 4 a 2 e assim alcançou a primeira vitória na competição.



Com o resultado, a equipe do Seara Futsal chegou aso 3 pontos mas mesmo assim se mantém na lanterna da competição. Acoff segue na terceira colocação com 6 pontos.



O returno da competição inicia nesta terça-feira em Chapecó com a equipe da Acoff enfrentando a Female ás 20h30 no ginásio do Ser Aurora. Já no sábado, a equipe do AFFI Irani recebe o Seara Futsal ás 20hs.



Na classificação, as Leoas lideram com 10 pontos, seguida pela Female com 7. A Acoff é a terceira com 6 pontos. Na quarta colocação está Irani com 3 e Seara fecha a classificação com a última colocação somando também 3 pontos.



(Fonte: Assessoria de Imprensa/LCF)