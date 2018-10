Santa Catarina está implantando um projeto para aproximar os agricultores familiares da tecnologia. O Estado, conhecido pela diversidade do agronegócio, quer agora levar soluções tecnológicas para aumentar a produtividade no meio rural. O Núcleo de Inovação Tecnológica para Agricultura Familiar (Nita) tem o objetivo de integrar esses dois setores tão distintos, conectando as demandas do agronegócio às soluções tecnológicas já disponíveis no mercado.

O secretário executivo do Nita, Julio Bodanese, diz que a inovação tecnológica não chegou aos pequenos produtores como deveria ter chegado. “Estamos fazendo ações para despertar os criadores de tecnologia a olharem para a agricultura familiar”, afirma.

Os agricultores que tiverem interesse em conhecer o que há de tecnologia viável de ser aplicada na agricultura familiar poderão acessar o site www.nita.org.br. Neste portal há 34 empresas cadastradas, que já fazem negócios com agricultores e empresas catarinenses, além de algumas parcerias internacionais.

O Núcleo de Inovação Tecnológica para Agricultura Familiar também está testando a tecnologia disponível e realizando missões técnicas até as propriedades rurais do Estado. No dia 8 de novembro haverá um encontro em Chapecó para discutir a inovação na agricultura familiar no Oeste do Estado.