A Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil encerrou às 23h59min de ontem (domingo), a Operação Nossa Senhora Aparecida, que começou à zero hora de quinta, dia 11/10.

Durante os quatro dias de Operação, foram registrados 108 acidentes, nos quais 140 pessoas se feriram e 05 morreram. Em comparação com a mesma Operação do ano passado, que teve um dia a mais de duração, houve queda no número de acidentes e feridos, mas duas vítimas fatais a mais nas rodovias federais que cortam o estado:

Acidentes 2017 Acidentes 2018 Variação Acidentes 146 108 -26% Feridos 152 140 -7,8% Mortos 03 05 66,6%

As cinco vítimas fatais aconteceram em apenas duas rodovias, BRs 101 e 282:

- quinta-feira dia 11, colisão traseira na BR 101 em Palhoça;

- sexta-feira dia 12, colisão lateral na BR 101 em Sombrio e colisão transversal na BR 282 em Pinhalzinho (acidente com dois óbitos);

- domingo dia 14, saída de pista na BR 282 em Maravilha.

Não foi registrado nenhum acidente com óbito na região do Vale do Itajaí, onde a PRF realiza a Operação Festas de Outubro e houve intensa movimentação de veículos no feriadão.

Apesar do mau tempo durante quase toda a operação, os radares fotográficos da PRF registraram 2.262 imagens de veículos acima da velocidade permitida. Outros 2.045 autos de infração foram lavrados devido a infrações diversas. Destes, 87 foram para motoristas que estavam dirigindo sob efeito de álcool e 260 por ultrapassagem em local proibido.

(Fonte: Núcleo de Comunicação Social)