Uma mulher ficou ferida em uma colisão envolvendo três veículos na BR 282 na região de Vargem Bonita, por volta das 16hs deste domingo, dia 14.

Envolveram-se no acidente um Gol com placas de Pinheiro Preto, uma caminhonete com placas de Xanxerê e um Celta com placas de Iraceminha todos de Santa Catarina.

A mulher que estava no veículo Gol foi atendida por uma equipe dos Bombeiros de Catanduvas e Vargem Bonita, ela apresentava suspeita de hemorragia interna e foi conduzida para atendimento no Hospital de Joaçaba.

Os outros ocupantes dos outros veículos apresentavam escoriações também receberam atendimentos pelas equipes de socorro.

Segundo o que foi informado estava chovendo na hora em que ocorreu a colisão.

Polícia Rodoviária Federal foi acionada para realizar os levantamentos desta ocorrência.