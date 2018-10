Ao menos sete pessoas morreram em acidentes de trânsito desde a última quinta-feira, dia 11, até este sábado, dia 12, em rodovias de Santa Catarina.

Na sexta foram três mortes em rodovias federais, uma em Sombrio e duas em Pinhalzinho. Outras três foram em rodovias estaduais neste sábado, dia 13, um caso é de atropelamento em Içara e outro é de duas pessoas mortas após uma colisão em Florianópolis.

Ainda na quinta-feira, um homem de 24 anos morreu após um engavetamento em Palhoça.

Na madrugada desde sábado, um homem de 26 anos morreu após ser atropelado por um Citroen no km 63 da SC-445 em Içara, no Sul catarinense. De acordo com a PMRv, o veículo e o condutor não haviam sido identificados até a publicação desta notícia.

Sexta-feira

Uma mulher de 30 anos morreu após uma colisão lateral entre o carro que conduzia e um Fusion no km 432, 7 da BR-101, em Sombrio. O acidente ocorreu por volta das 3h40.

O condutor do outro carro, de 31 anos, não ficou ferido, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A vítima conduzia um Audi A4 com placas de Sombrio e o Fusion tinha placas de Araranguá.

Outros dois condutores também morreram em um acidente às 13 horas na BR-282 em Pinhalzinho. Um motociclista de 27 anos e o condutor de um Palio, de 53 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Uma mulher de 36 anos e um menino de cinco tiveram lesões leves, conforme a PRF. Segundo o Hospital Regional do Oeste, a criança quebrou um braço, bateu a cabeça e estava sendo atendida até a manhã deste sábado pela UTI pediátrica.

Por volta das 3 horas, dois homens morreram após uma colisão entre uma Montana e um ônibus no km 4 da SC-401 em Florianópolis.

Quinta

Na tarde de quinta-feira foi registrado outro acidente com morte na BR-101, mas em Palhoça, na Grande Florianópolis. Um homem de 24 anos morreu e outro de 28 ficou gravemente ferido.

A colisão foi no km 219,9, às 16h30. No engavetamento, quatro veículos se envolveram. No entanto, apenas em um dos carros houve feridos. As duas vítimas estavam em uma moto.

