Três pessoas ficaram feridas em uma batida frontal entre dois veículos, por volta das 9h50 deste sábado (13), na rodovia estadual SC-283, no interior de Chapecó. Envolveram-se no acidente um C4 Pallas de Itá (SC) e uma Volkswagen/Amarok de Chapecó (SC). No carro havia um casal de Itá que ficou preso nas ferragens e foi desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros Militar com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Sidinei Vidal e Vanusa Gonçalves foram conduzidos ao Hospital Regional do Oeste (HRO) com ferimentos graves. Vanusa segue internada. Sidinei, 41 anos, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Ele foi sepultado na manhã deste domingo no Cemitério Municipal de Itá. Sidinei tinha dois filhos de um relacionamento anterior. Ele trabalhava no Hotel Itá Thermas ao lado da atual companheira, Vanusa Gonçalves.

A caminhonete era conduzida por um idoso, de 60 anos. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado estável ao mesmo hospital. A caminhonete Amarok saiu da pista e desceu uma ribanceira. O motorista precisou ser resgatado por uma rua secundária.

(Fonte: Belos FM/ClicRDC)