Um acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste domingo por volta das 04h27 deste Domingo, dia 14, BR 153 Km 65 em Irani. Trata-se de uma colisão frontal entre dois veículos, um Celta com placas de Joaçaba e uma Fiat Strada com placas de Irani. No automóvel Celta ocupado pelo condutor de iniciais J.B.A de 24 anos, apresentava escoriações na face. Já os carona dois jovens, J.M de 21 anos, que relatou a forte dores na cabeça e no quadrante inferior esquerdo e L.S de 20 anos, que também sofreu escoriações e sentia dores no tórax, após o atendimento da guarnição os mesmo foram conduzidos ao P.A (Pronto Atendimento) Municipal de Irani para avaliações medicas. No outro veículo com placa de Irani, o condutor de iniciais 35 anos, evadiu-se do local. Bombeiros de Irani atenderam a ocorrência. Polícia Rodoviária Federal de Concórdia esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.