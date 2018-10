Casa é totalmente destruída pelo fogo no interior de Piratuba

Uma casa foi totalmente destruída pelo fogo na manhã deste domingo (14) na Linha Meneghel, em Piratuba. Era uma residência mista, com uma parte de concreto e outra de madeira. O fogo teria começado por volta das 8h. A proprietária, Maria Molin, estava na residência, mas não se feriu. De acordo com o filho da proprietária, seu pai tinha saído para busca-lo em sua casa e quando retornaram a casa dos pais já estava em chamas. Ainda não se sabe o motivo do incêndio. Os bombeiros foram acionados por um vizinho. Ao chegar lá, a casa já estava completamente destruída. Os bombeiros de Capinzal prestaram apoio. Fonte: Magronada.