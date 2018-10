Uma gestante precisou ser conduzida para atendimento médico no Hospital São Francisco após colisão entre carro e moto. O acidente aconteceu no começo da tarde deste sábado, dia 13, na rótula defronte a Caixa Econômica Federal, entre as ruas Getúlio Vargas e Anita Garibaldi.



A vítima estava na noticicleta que se envolveu em colisão com uma Space Fox, de Ipumirim.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi chamado para a ocorrência e conduiu a vítima para o Pronto Socorro do Hospital São Francisco para avaliação médica.

(Com informações do repórter André Krüger).