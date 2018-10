O Três de Outubro venceu de virada o Caravággio fora de casa e está na semfinal da série A do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia, A partida foi disputada na tarde deste sábado, dia 13, no campo da comunidade de Caravággio, com o resultado de 2 a 1, o Três de Outubro enfrenta o Terra Vermelha na semifinal da competição.



Todos os gols saíram no primeiro tempo. Precisando da vitória para levar para os pênaltis, o Caravággio abriu os trabalhos com Edinho, aos 30 minutos da primeira etapa, aparando de cabeça uma cobrança de falta na segunda trave.



Porém, o empate e a virada relâmpago do Três de Outubro veio no fim do primeiro tempo. Aos 45 minutos, Andréi aproveitou de cabeça uma cobrança de falta no meio da marcação e, de costas, colocou no canto do goleiro Segala para empatar a partida. Logo aos 46 minutos, Tilin, aproveitou um erro de marcação da zaga do Caravággio, recebeu livre e tirou do goleiro Segalla para dar a virada e a vitória para o Três de Outubro, que já havia vencido no jogo de ida por 2 a 1.



O Caravággio jogou com Segala; Noran, Alsessandro, Tetião e Wille; Tinho, Edinho, Pito e André; Neguinho e Luan. Entraram na partida Adriano, Abdala, Robson, Jonas e Huris.



O Três de Outubro jogou com Júnior; Vando, Andrei, Diego, Jaison e Boré; Sabonete, Gugel e Cleber; Tilin e Marciano. Entraram ainda Sidi, Biscuit, Gato e Willian.



A arbitragem foi de Gesiel Lorenzetti, auxiliado por Ricardo Trojan e Marcelo Leohart.

Cartões amarelos: Alessandro, Tetião e Noran (Caravággio); Jaison, Gugel e Cleber (Três de Outubro).