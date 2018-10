Três pessoas ficaram feridas em uma batida frontal entre dois veículos, por volta das 9h50 deste sábado (13), na rodovia estadual SC-283, no interior de Chapecó.

Envolveram-se no acidente um C4 Pallas de Itá (SC) e uma Volkswagen/Amarok de Chapecó (SC). No carro havia um casal que ficou preso nas ferragens e foram desencarcerados pelo Corpo de Bombeiros Militar com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ambos foram conduzidos ao Hospital Regional do Oeste (HRO) com ferimentos graves.

A caminhonete era conduzida por um idoso, de 60 anos. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado estável ao mesmo hospital.



Dinâmica do acidente

Conforme o sargento-externo, Leocir da Costa, da Polícia Militar, o carro transitava no sentido Seara/Chapecó e a caminhonete seguia no rumo contrário. Há suspeita de que a Amarok tenha invadido a pista contrária.

O C4 Pallas parou no acostamento da rodovia e ficou com a parte frontal completamente destruída. Já a caminhonete, desceu de ré uma ribanceira e só parou ao bater em uma cerca.

Trânsito

A Polícia Militar e a Guarda Municipal interromperam o trânsito em ambos os sentidos da rodovia para o trabalho de socorro das vítimas. Longas filas se formaram no local. Em seguida, os bombeiros espalharam cimento na via, pois havia óleo na pista.

A Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv) foi chamada para realizar o laudo técnico do acidente de trânsito.

(Fonte: ClicRDC)