Kombi estava com a documentação atrasada, um revólver calibre 22 foi localizado no local do acidente

Uma colisão entre uma Volkswagem/Kombi e VW/Gol deixou três pessoas feridas na noite desta sexta-feira, dia 12. O acidente aconteceu no KM 27da SC 283, na entrada para Lajeado Quirino. Segundo informações dos Bombeiros Voluntários de Arabutã, duas pessoas foram conduzidas com ferimentos leves (um de cada carro) e o condutor da Kombi, que ficou preso nas ferragens, com ferimentos graves. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência, a Kombi estava com a documentação atrasada e um revólver calibre 22 foi encontrado no local do acidente. A arma estava com quatro cartuchos intactos e dois deflagrados. Os policiais apresentaram uma pessoa e a arma na Delegacia de Polícia em Concórdia para esclarecimentos.