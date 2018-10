Um homem ficou ferido após colidir a Honda CG 150 com placa de Ouro na lateral de um Fiat Uno com placas de Ipira. O fato ocorreu por volta das 20h40min desta sexta-feira (12), entre as Ruas Dom Daniel Hostin e Governador Colombo Machado Salles, em Ipira. Conforme informações, o motociclista ultrapassou em local proibido, vindo colidir na lateral do Fiat Uno. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Piratuba atenderam a ocorrência. O motociclista A.M.O., apresentava escoriações em membros inferiores, nas mãos e relatava dores nas costas e nas pernas. Ele foi encaminhado pelos bombeiros ao Hospital de Piratuba/Ipira para avaliação médica. O condutor do automóvel I.D., nada sofreu. O motociclista foi notificado pelos Militares, por ultrapassar em local proibido. Fonte:Marinada.