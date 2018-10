O período de rematrícula dos alunos da Rede Estadual de Ensino para o próximo ano letivo é de 16 a 19 de outubro. O processo pode ser feito pela internet para todas as turmas da Educação Básica e também para os Centros de Educação Profissional (Cedup).





A rematrícula é a renovação para os alunos que permanecerão no ano seguinte na unidade escolar. Pais e responsáveis devem efetivar a rematrícula online preenchendo o formulário específico no endereço: rematricula.sed.sc.gov.br, que somente estará disponível no período de 16 a 19 de outubro. Este endereço pode ser acessado de qualquer computador, tablet ou smartphone. O link também poderá ser acessado pelo Estudante On-line e pelo site da Secretaria de Estado da Educação (SED).





Os responsáveis com dificuldade para efetuar a rematrícula, ou que não possuem acesso a internet, podem fazer na própria escola, onde serão orientados. Os alunos dos Centros de Educação dos Jovens e Adultos (Cejas) também precisam fazer a renovação nas unidades que frequentam.





Para os novos alunos que vão ingressar em 2019 na Rede Estadual de Ensino ou interessados em transferência, o período de matrícula será divulgado no mês de novembro.







(Fonte: Gisele Kakuta)