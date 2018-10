Evento será no dia no próximo dia oito.

A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, através da vice-presidência para o Alto Uruguai, promoveu na noite de segunda-feira, dia 08, uma palestra com Edvaldo Ângelo, presidente da METISA S/A. O palestrante abordou o tema “As Dificuldades Econômicas e Financeiras dos Empresários”. O evento ocorreu no auditório da unidade do SESI-Concórdia, no Bairro Itaíba. Cerca de 100 empresários estiveram presentes.

De acordo com o vice-presidente da FIESC, para a região do Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça, a palestra proporcionou significativas reflexões sobre as dificuldades vivenciadas pelos empresários e mostrou de que forma é possível superar essas adversidades. “É fundamental conhecermos as experiências de grandes empresários, identificando como esses empreendedores agiram nos momentos difíceis e como é possível reagir aos constantes desafios enfrentados pela indústria”, observa.

Conforme o vice-presidente da FIESC, para o Alto Uruguai, o palestrante fez uma abordagem sobre o atual cenário da indústria. “Tivemos uma profunda análise acerca da atual conjuntura do setor industrial. É extremamente oportuno esse compartilhamento de experiências bem sucedidas, que servem de espelho e inspiração para os demais empresários. A palestra foi altamente produtiva”, sublinha Mendonça.

A METISA Metalúrgica que tem a matriz situada em Timbó-SC e que tem filiais em Pernambuco e São Paulo, que funcionam como centros de distribuição. A empresa atua no mercado externo em mais de 40 países, nos 5 continentes, sendo o atendimento efetuado diretamente através da matriz ou de seus agentes internacionais. Os produtos da METISA estão presentes no campo, nas cidades, nas estradas, nas ferrovias e na construção. O empreendimento dispõe de equipamentos para análises (físicas e químicas) realizando os mais diversos testes que avaliam as propriedades mecânicas de seus produtos em todas as fases dos processos de fabricação.

(Fonte: PG Comunicação)